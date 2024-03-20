Бывший полицейский обманул подчиненных на миллионы рублей и получил срок

В Уфе осудили на 7 лет экс-полицейского, обманувшего подчиненных на 5,5 млн руб.

В Уфе 41-летнего бывшего заместителя начальника отдела полиции приговорили к семи годам лишения свободы за хищение денег у подчиненных. Об этом «Ленте.ру» сообщил старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Республике Башкортостан Евгений Каневский.

Бывший полицейский признан виновным по части 3 статьи 159 («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения») и части 1 статьи 222 («Незаконное хранение боеприпасов к огнестрельному оружию») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, с 2020 по 2022 год заместитель начальника Отдела полиции №5 УМВД России по Уфе обманом убеждал подчиненных оформлять кредиты и передавать ему эти деньги в долг. Осужденный не собирался возвращать суммы. Сотрудники между собой не обсуждали, в какую ситуацию попали, поэтому не знали, что их начальник обманул сразу нескольких человек. Так фигурант похитил более 5,5 миллиона рублей. Когда кредиторы поняли, что не получат своих денег, то обратились к руководству МВД республики.

Во время обыска в квартире экс-полицейского нашли боевые патроны. На его имущество наложили арест.