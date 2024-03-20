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13:47, 20 марта 2024Наука и техника

Телескоп Уэбба обнаружил формирующееся скопление галактик

arXiv: обнаружено формирующееся скопление галактик с помощью телескопа Уэбба

Изображение: Sun et al, 2024

Астрономы Нанкинского университета в Китае провели наблюдения далекого скопления галактик CL J1001+0220 с помощью космического телескопа имени Джеймса Уэбба (JWST). Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов arXiv.

CL J1001+0220 (или сокращенно CL J1001) — скопление галактик в созвездии Секстана, содержащее 17 галактик, расположенных на расстоянии около 11,1 миллиарда световых лет. Оно характеризуется повышенной скоростью звездообразования и демонстрирует доказательства того, что на свойства входящих в него галактики влияют экстремальные условия среды. Кроме того, J1001, по-видимому, находится на стадии формирования.

Новые наблюдения были проведены с помощью камеры ближнего инфракрасного диапазона космического телескопа имени Джеймса Уэбба (NIRCam). Их исследование было дополнено данными наземных телескопов, таких как телескоп Subaru и ALMA (Atacama Large Millimeter Array).

Ученым удалось провести перепись галактик, которые входят в состав CL J1001. Они обнаружили популяцию красных и массивных членов скопления, которые были пропущены при получении предыдущих глубоких изображениях с помощью космического телескопа Хаббла (HST). Это подтверждает, что JWST необходим для изучения всех членов галактических скоплений.

Астрономы отметили, что звездная плотность в центре CL J1001 сравнима или даже выше, чем у более массивных скоплений с низким красным смещением, однако совсем иная картина наблюдается на окраинах скопления. Эти результаты предполагают сценарий формирования «изнутри наружу» для самых ранних известных скоплений. Кроме того, в центре скопления наблюдается избыток массивных звездообразующих галактик.

Авторы статьи пришли к выводу, что CL J1001 в настоящее время находится в быстром переходном периоде и многие из его массивных галактик, вероятно, вскоре перейдут в состояние покоя.

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      Александр Еникеев
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