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15:02, 20 марта 2024Культура

Дочь Папанова рассказала о незаконном увольнении из театра имени Ермоловой

Актриса Папанова пожаловалась на унижения в театре Меньшикова перед увольнением

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская актриса театра и кино, дочь актеров Анатолия Папанова и Надежды Каратаевой, Елена Папанова рассказала о своем незаконном увольнении из театра имени Ермоловой. Об этом она сообщила в интервью «PROжизнь», доступном на YouTube.

Женщина поведала, что в 2021 году она и ряд других актеров попали под сокращение. Перед этим их перестали задействовать в постановках культурного учреждения и Папанова взяла отпуск за свой счет, во время которого узнала от коллеги о том, что ее уволили.

Артистка призналась, что ее обидело нежелание художественного руководителя театра Олега Меньшикова общаться с труппой после решения об увольнении.

Он строил новый теaтр, может быть, мы ему мешaли. Но не встретиться с aртистaми, которые прорaботaли по 40 лет в теaтре, не скaзaть им «спaсибо», не дaть премию

Елена Папановаактриса

В результате актрисе через суд удалось добиться права восстановления в культурном учреждении. Руководство театра предложило ей новые условия — приходить в учреждение каждый день в 11 утра и сидеть в гримерке до начала спектакля, после чего уходить домой. На вопрос Папановой о том, чем ей заниматься в это время, ей было предложено читать книги и повышать свой культурный уровень. Так артистка проработала месяц.

«Потом нa грех зaболелa коронaвирусом. Меня отпрaвили в реaбилитaционный центр, где я провелa месяц. Прихожу в теaтр, a директор меня вызывaет и говорит: "Еленa Aнaтольевнa, мы вaм хотим предложить уйти"», — рассказала актриса.

Она добавила, что в конечном итоге поддалась на уговоры подруги прекратить унижаться и уйти из театра.

Ранее российский актер и худрук МХТ имени Чехова Константин Хабенский рассказал о прилетевшем в него от покойного Олега Табакова бумеранге.

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      Анастасия Астахова
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