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17:16, 20 марта 2024Силовые структуры

Двое подростков похитили у российских пенсионеров почти два миллиона рублей

В Нижнем Тагиле двое 17-летних подростков похитили у пенсионеров 1,8 млн рублей

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Нижнем Тагиле прокуратура обвиняет двоих 17-летних подростков в хищении у пожилых людей более 1,8 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Фигуранты обвиняются по статье о мошенничестве в крупном размере, организованном группой. Уголовное дело направлено в Дзержинский районный суд города.

По данным следствия, фигуранты вступили в сговор с телефонными мошенниками. Аферисты изменяли голос, звонили по случайно подобранным номерам и представлялись потерпевшим родственниками или знакомыми. Они рассказывали людям, что якобы попали в ДТП и им нужны деньги, чтобы решить конфликт. Обвиняемые подростки приезжали к пожилым пострадавшим и забирали деньги. Часть полученной суммы они оставляли себе, а остальное переводили сообщникам.

Всего от действий молодых людей пострадало шесть человек преклонного возраста. Общая сумма материального ущерба составила более 1,8 миллиона рублей.

Ведомство уточняет, что в отношении мошенников все материалы уголовного дела выделены в отдельное производство.

Ранее сообщалось, что пенсионерка из Санкт-Петербурга попалась на уловку телефонных мошенников и лишилась девяти миллионов рублей.

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      Анна Габай
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