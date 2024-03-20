Китайский аналитик предрек противостояние России и Запада

Китайский аналитик Дин Цзяньвэй: Запад не позволит России жить легкой жизнью

Старший научный сотрудник аналитического центра «Тайхэ» Дин Цзяньвэй заявил, что Запад ни за что не позволит России жить легкой жизнью. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

По мнению эксперта, западные страны продолжат применять разные методы и средства для ослабления Москвы. Он спрогнозировал, что противостояние России и Запада продлится еще долгое время. По мнению специалиста, Россия станет «крупнейшим стратегическим соперником и угрозой безопасности США и Запада в целом».

«После президентских выборов в России отношения РФ с США и другими западными странами в краткосрочной перспективе существенно не улучшатся», — отметил китайский аналитик.

Ранее посол в США Анатолий Антонов ответил на оценки Западом выборов в России. «Нас абсолютно не волнуют ангажированные оценки, идущие из недружественных стран», — подчеркнул он.