Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:28, 20 марта 2024Мир

Китайский аналитик предрек противостояние России и Запада

Китайский аналитик Дин Цзяньвэй: Запад не позволит России жить легкой жизнью
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Unsplash

Старший научный сотрудник аналитического центра «Тайхэ» Дин Цзяньвэй заявил, что Запад ни за что не позволит России жить легкой жизнью. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

По мнению эксперта, западные страны продолжат применять разные методы и средства для ослабления Москвы. Он спрогнозировал, что противостояние России и Запада продлится еще долгое время. По мнению специалиста, Россия станет «крупнейшим стратегическим соперником и угрозой безопасности США и Запада в целом».

«После президентских выборов в России отношения РФ с США и другими западными странами в краткосрочной перспективе существенно не улучшатся», — отметил китайский аналитик.

Ранее посол в США Анатолий Антонов ответил на оценки Западом выборов в России. «Нас абсолютно не волнуют ангажированные оценки, идущие из недружественных стран», — подчеркнул он.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Румынские наемники заявили об участии в атаках на российское приграничье. Чем занимается Romanian Battlegroup Getica?

      На Украине разочаровались в американских танках Abrams

      Спецназовцы сняли видео внутри подбитого под Авдеевкой Abrams

      ВСУ снизили активность артиллерии в Запорожской области

      В США допустили войну с «Талибаном» в одном случае

      Россия предупредила Японию о последствиях передачи ракет для Patriot Киеву

      Мужчина случайно подслушал разговор жены и узнал неприятную правду

      В России оценили вероятность отключения смартфонов Apple и Google

      Посол РФ в Австралии рассказал об истерике Украины после выхода фильма об СВО

      Рогов объяснил необходимость присутствия французских войск на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше