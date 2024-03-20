Китайский аналитик предрек противостояние России и Запада
Старший научный сотрудник аналитического центра «Тайхэ» Дин Цзяньвэй заявил, что Запад ни за что не позволит России жить легкой жизнью. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.
По мнению эксперта, западные страны продолжат применять разные методы и средства для ослабления Москвы. Он спрогнозировал, что противостояние России и Запада продлится еще долгое время. По мнению специалиста, Россия станет «крупнейшим стратегическим соперником и угрозой безопасности США и Запада в целом».
«После президентских выборов в России отношения РФ с США и другими западными странами в краткосрочной перспективе существенно не улучшатся», — отметил китайский аналитик.
Ранее посол в США Анатолий Антонов ответил на оценки Западом выборов в России. «Нас абсолютно не волнуют ангажированные оценки, идущие из недружественных стран», — подчеркнул он.