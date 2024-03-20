Власти Эстонии утвердили денонсацию договора о правовой помощи с Россией

Парламент Эстонии утвердил денонсацию договора о правовой помощи с РФ

Эстония утвердила денонсацию договора о правовой помощи и правовых отношениях в гражданских, семейных и уголовных делах с РФ. Соответствующее решение принял парламент страны, передает РИА Новости.

При этом эстонские власти подчеркнули, что данное решение не исключает дальнейшего сотрудничества Таллина и Москвы по уголовным делам. В парламенте пояснили, что Россия и Эстония могут «по-прежнему опираться на различные международные конвенции, если обе страны являются их участниками».

В то же время Министерство юстиции Эстонии обратило внимание на то, что расторжение соглашения с Россией может привести к отдельным сложностям для жителей Эстонии. В частности, сложности могут возникнуть при заключении и расторжении брака с гражданином России.

Ранее представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова предупредила, что Москва будет следить за действиями Эстонии для выработки ответных мер. При этом дипломат заявила, что денонсация договора вряд ли значительно повлияет на «и без того замороженное взаимодействие по линии уполномоченных ведомств».