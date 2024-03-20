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14:10, 20 марта 2024Мир

Еврокомиссия поправила Борреля по финансовой помощи Украине

Еврокомиссия: первый транш Украине составил 4,5 миллиарда евро, а не 1,5
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: Efrem Lukatsky / AP

Первый транш Европейского союза (ЕС) в рамках пакета финансовой помощи Украине составил 4,5 миллиарда евро, а не 1,5 миллиарда. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Варгейи, сообщает ТАСС.

Варгейи выступил с заявлением в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета ассоциации ЕС — Украина. Он поправил главу евродипломатии Жозепа Борреля, назвавшего ранее сумму 1,5 миллиарда евро.

«Первый транш в рамках программы в 50 миллиардов евро составил 4,5 миллиарда евро», — заявил представитель Еврокомиссии. Как отмечается, Боррель озвучил сумму, исходя из планов Евросоюза по финансированию Украины в размере 1,5 миллиарда евро в месяц в 2024 году. Как уточнил Варгейи, первый транш ЕС включает в себя перевод средств за период с января по март 2024 года.

Ранее Боррель в ходе пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем сообщил о начале переводов Киеву в рамках пакета помощи ЕС. Как заявил глава евродипломатии, Евросоюз перевел Киеву 1,5 из 50 миллиардов евро.

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      Юрий Леонов
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