Еврокомиссия поправила Борреля по финансовой помощи Украине

Еврокомиссия: первый транш Украине составил 4,5 миллиарда евро, а не 1,5

Первый транш Европейского союза (ЕС) в рамках пакета финансовой помощи Украине составил 4,5 миллиарда евро, а не 1,5 миллиарда. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Варгейи, сообщает ТАСС.

Варгейи выступил с заявлением в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета ассоциации ЕС — Украина. Он поправил главу евродипломатии Жозепа Борреля, назвавшего ранее сумму 1,5 миллиарда евро.

«Первый транш в рамках программы в 50 миллиардов евро составил 4,5 миллиарда евро», — заявил представитель Еврокомиссии. Как отмечается, Боррель озвучил сумму, исходя из планов Евросоюза по финансированию Украины в размере 1,5 миллиарда евро в месяц в 2024 году. Как уточнил Варгейи, первый транш ЕС включает в себя перевод средств за период с января по март 2024 года.

Ранее Боррель в ходе пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем сообщил о начале переводов Киеву в рамках пакета помощи ЕС. Как заявил глава евродипломатии, Евросоюз перевел Киеву 1,5 из 50 миллиардов евро.