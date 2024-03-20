Домбровскис: Еврокомиссия утвердила использование доходов от российских активов

Еврокомиссия (ЕК) утвердила предложения по использованию доходов от замороженных российских активов для помощи Украине. Об этом заявил заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис, сообщает ТАСС.

В ходе брифинга Домбровскис сообщил о принятии подготовленных совместно с главой евродипломатии Жозепом Боррелем предложений об использовании доходов от активов России. Теперь вопрос отправится на рассмотрение глав стран-членов ЕС в ходе саммита объединения 21-22 марта.

«Наше предложение позволит перенаправить значительные непредвиденные доходы (..) на сумму до трех миллиардов евро в год», — заявил замглавы ЕК. Он сообщил, что ЕС скоординировал действия со странами G7, в частности, США, Канадой, Великобританией и Японией. Также отмечается, что речь идет не о конфискации замороженных активов, а о направлении Украине полученной с них прибыли.

Ранее Боррель назвал выделенную для поставок оружия на Украину сумму от активов России. По его словам, доходы в размере трех миллиардов евро в год дополнят ранее выделенную сумму на военную помощь Киеву.