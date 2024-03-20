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16:29, 20 марта 2024Мир

Еврокомиссия утвердила использование доходов от российских активов

Домбровскис: Еврокомиссия утвердила использование доходов от российских активов
Валдис Домбровскис

Валдис Домбровскис. Фото: Florence Lo / Reuters

Еврокомиссия (ЕК) утвердила предложения по использованию доходов от замороженных российских активов для помощи Украине. Об этом заявил заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис, сообщает ТАСС.

В ходе брифинга Домбровскис сообщил о принятии подготовленных совместно с главой евродипломатии Жозепом Боррелем предложений об использовании доходов от активов России. Теперь вопрос отправится на рассмотрение глав стран-членов ЕС в ходе саммита объединения 21-22 марта.

«Наше предложение позволит перенаправить значительные непредвиденные доходы (..) на сумму до трех миллиардов евро в год», — заявил замглавы ЕК. Он сообщил, что ЕС скоординировал действия со странами G7, в частности, США, Канадой, Великобританией и Японией. Также отмечается, что речь идет не о конфискации замороженных активов, а о направлении Украине полученной с них прибыли.

Ранее Боррель назвал выделенную для поставок оружия на Украину сумму от активов России. По его словам, доходы в размере трех миллиардов евро в год дополнят ранее выделенную сумму на военную помощь Киеву.

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      Юрий Леонов
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