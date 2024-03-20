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14:37, 20 марта 2024Мир

Европарламент пригрозил лишить Словакию доступа к фондам Евросоюза

Politico: Словакию могут лишить доступа к фондам ЕС за нелиберальный путь Фицо
Роберт Фицо

Роберт Фицо. Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Словакию могут лишить доступа к фондам Европейского союза (ЕС) за нелиберальный путь премьер-министра страны Роберта Фицо. Об этом сообщает Politico со ссылкой на вице-президента Европарламента Мартина Гойсика.

«Если правительство Фицо продолжит идти по нелиберальному пути, Словакия может потерять доступ к фондам ЕС», — говорится в материале.

Как отмечает издание, правительство Фицо берет пример с премьера Венгрии Виктора Орбана, «когда речь заходит о нелиберальных взглядах». К ним, например, относят контролирование СМИ и упразднение специальной прокуратуры.

Уточняется, что в середине сентября 2022 года Еврокомиссия предложила запустить в отношении Венгрии специальный механизм обусловленности, что означало замораживание около 7,5 миллиарда евро финансирования объединения для Будапешта.

Ранее стало известно, что российско-украинский конфликт вызвал кризис в традиционно дружественных отношениях Чехии и Словакии. Отмечается, что разрыв произошел из-за разных позиций премьер-министра Чехии Петра Фиалы и его коллеги Фицо.

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      Виктория Кондратьева
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