ФСБ предостерегла связавшегося с СБУ россиянина от госизмены

В Волгограде ФСБ предостерегла от госизмены жителя, связавшегося с СБУ

В Волгограде сотрудники ФСБ объявили официальное предостережение 48-летнему местному жителю, который связался с представителем Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает ТАСС.

По данным силовиков, мужчина неоднократно предпринимал попытки выйти на связь с представителями украинских организаций, чтобы перейти на сторону противника в военное время взамен на содействие в получении гражданства Украины. В результате мужчине удалось установить желаемый контакт.

Сотрудники ФСБ разъяснили мужчине, что его действия создают условия для совершения преступления по статье 275 («Госизмена») УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Крыму арестовали россиянку за подготовку поджога на железной дороге.