Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:52, 20 марта 2024Силовые структуры

ФСБ предостерегла связавшегося с СБУ россиянина от госизмены

В Волгограде ФСБ предостерегла от госизмены жителя, связавшегося с СБУ

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В Волгограде сотрудники ФСБ объявили официальное предостережение 48-летнему местному жителю, который связался с представителем Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает ТАСС.

По данным силовиков, мужчина неоднократно предпринимал попытки выйти на связь с представителями украинских организаций, чтобы перейти на сторону противника в военное время взамен на содействие в получении гражданства Украины. В результате мужчине удалось установить желаемый контакт.

Сотрудники ФСБ разъяснили мужчине, что его действия создают условия для совершения преступления по статье 275 («Госизмена») УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Крыму арестовали россиянку за подготовку поджога на железной дороге.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Обсудить
      Последние новости

      США и Турция договорились о новой системе антироссийских санкций. В чем она заключается?

      В России оценили последствия появления на Украине новейших ракет из США

      ФСБ предостерегла связавшегося с СБУ россиянина от госизмены

      В Подмосковье школьник воткнул нож в живот одноклассника

      Предсказана судьба имущества блогерши Лерчек после развода

      Минобороны раскрыло подробности уничтожения четвертого танка Abrams

      Совфед одобрил законы об освобождении от уголовного наказания за участие в СВО

      В Конгрессе США озвучили сроки рассмотрения пакета помощи Украине

      Семья звезды «Слова пацана» отреагировала на его дебош в ресторане

      Путин высказался о результатах президентских выборов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше