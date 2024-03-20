Politico: глава ЕК предложит реформировать механизм вступления новых стран в ЕС

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен предложит реформировать механизм вступления новых стран-кандидатов в Европейский союз (ЕС). Об этом сообщает газета Politico.

В частности, фон дер Ляйен хочет предложить механизм постепенной интеграции в сообщество, который «позволит странам, находящимся в зале ожидания ЕС, воспользоваться некоторыми преимуществами членства». Предполагается, что это будет эффективнее чем ожидание реформ в странах-кандидатах, которое может затягиваться на долгие годы.

Среди основных кандидатов на вступление рассматриваются Украина, Молдавия, а также страны Западных Балкан. При этом глава ЕК также хочет отказаться от единогласной системы принятия решений и замены ее на принятие большинством. По мнению европейских чиновников, это позволит быстрее осуществлять курс евроинтеграции, не допуская застоя по спорным вопросам.

Ранее стало известно, что ряд еврочиновников из Брюсселя усомнились в необходимости приема нынешних претендентов на вступление. Опасения в том числе вызывает Украина, из-за подозрений в усилении коррупции и авторитарных тенденций.