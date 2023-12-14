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12:23, 14 декабря 2023Мир

Еврочиновники усомнились в дальнейшем расширении ЕС

FT: еврочиновники сомневаются в возможности и потребности расширения ЕС
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

В Европейском союзе (ЕС) все чаще звучат сомнения в перспективах дальнейшего расширения объединения. Об этом пишет Financial Times.

В колонке для издания директор Центра европейских реформ Чарльз Грант отмечает, что в институтах ЕС сомневаются в возможности вступления новых членов в объединение, несмотря на уверенные заявления лидеров Евросоюза.

Еврочиновники усомнились в потребности приема нынешних претендентов на вступление, в том числе и Украины. В ЕС опасаются коррупции и автократических тенденций в стране.

Также озвучивается потребность в институциональной реформе объединения, в том числе отмена вето по ряду вопросов. Например, Германия планирует добиться отмены вето по внешнеполитическим вопросам.

Саммит ЕС пройдет в Брюсселе 14-15 декабря. На встрече планируется обсудить ряд вопросов, в том числе решение о начале переговоров о членстве с Украиной и Молдавией. Однако планы еврочиновников вызвали недовольство Венгрии и ее премьер-министра Виктора Орбана.

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      Юрий Леонов
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