Названа самая счастливая страна в мире. Где она и почему у США впервые не получилось попасть на вершину рейтинга?

Россия заняла 72-е место из 143 по уровню счастья в международном рейтинге

Финляндия седьмой раз подряд стала самой счастливой страной мира. К такому выводу пришли составители World Happiness Report — рейтинга самых счастливых стран мира, составленного при участии ООН. Наряду с Финляндией самыми счастливыми странами социологи признали Данию и Исландию, которые заняли второе и третье место соответственно. Россия оказалась в рейтинге лишь на 72-м месте, хотя еще недавно занимала куда более высокую позицию.

Где живут самые счастливые люди

В первую десятку самых счастливых стран в 2024 году вошли Швеция, Израиль, Нидерланды, Норвегия, Люксембург, Швейцария и Австралия. Хедлайнеры списка, по словам авторов, остаются почти неизменными со времен пандемии. Самой несчастливой страной назвали Афганистан, рядом с ним в конце списка оказались Ливан, Лесото, Сьерра-Леоне и Демократическая Республика Конго.

Финны отмечают городской праздник Фото: Aleksandra Suzi / Shutterstock / Fotodom

Каждый год составители рейтинга освещают какой-либо специфический аспект счастья в разных странах. В 2024 году темой доклада стало счастье на разных этапах жизни. Социологи пришли к неожиданным выводам, опросив респондентов разных возрастов.

Хотя считается, что молодость — самое счастливое время, в Западной Европе и особенно в Северной Америке, молодые люди от 15 до 24 лет чувствуют себя менее счастливыми, чем пожилые. Именно из-за того, что люди младше 30 стали несчастнее, в 2024 году впервые за 12 лет США не вошли в первую двадцатку и заняли лишь 23-е место

Уровень их счастья стремительно падает с 2006 года. Тем временем на постсоветском пространстве и в Восточной Азии люди всех возрастов стали чувствовать себя счастливее.

Как считают рейтинг счастливых стран

Авторы рейтинга считают, что результаты, показываемые большинством стран, на три четверти объясняются шестью социальными и экономическими факторами: валовым национальным продуктом на душу населения, ожидаемой продолжительностью здоровой жизни, уровнем социальной защиты и взаимовыручки в обществе, уровнем коррупции, возможностью влиять на свою жизнь, а также широтой распространения благотворительности.

Каждый из этих факторов оценивается по десятибалльной шкале. Страны затем сравнивают с несуществующей страной под кодовым названием «Антиутопия», жители которой несчастнее других во всех отношениях. Антиутопия представляет самые низкие национальные средние значения для каждой ключевой переменной и используется в качестве эталона.

Верхние строчки рейтинга предсказуемо занимают богатые страны с надежным здравоохранением, высоким уровнем социальной защиты и низкой коррупцией.

Финляндия Фото: astudio / Shutterstock / Fotodom

По словам социологов, государства часто прислушиваются к результатам исследования, чтобы скорректировать социальную политику. Публикация доклада приурочена к Международному дню счастья, который отмечают 20 марта. «Всемирный доклад о счастье» выходит с 2012 года.

Как одна страна пыталась сделать жителей счастливыми

В июле 2011 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую страны-члены ООН, оценивать счастье своих народов и использовать выводы как ориентир для изменений в политике государства.

2 апреля 2012 года состоялось первое заседание высокого уровня ООН «Счастье и благополучие: определение новой экономической парадигмы» под председательством премьер-министра Джигме Тинлей из Бутана, первой и единственной в мире страны, которая официально приняла валовое национальное счастье вместо валового внутреннего продукта в качестве основного показателя развития.

Впервые идея о национальном валовом счастье прозвучала из уст короля Бутана Джигме Сингье Вангчука в 1972 году, когда он возвращался с конференции Движения неприсоединения в Гаване и сделал остановку в Индии.

В Бутане никого не волнует валовой национальный продукт. Нас беспокоит валовое национальное счастье Джигме Сингье Вангчук король Бутана

К началу правления короля Джигме Сингье Вангчука Бутан еще не вступил в ООН, в стране почти отсутствовало денежное обращение, уровень грамотности был низким, не было нормальных дорог, связи и электричества. Резкая модернизация могла привести к потрясениям. Король страны, которая была экстремально изолирована от остального мира, хотел, чтобы бутанская культура, основанная на буддийских духовных ценностях, выжила и в условиях открытости. «Валовое национальное счастье» должно было реализовываться через планирование, при котором прогресс осуществлялся бы постепенно, не оказывая негативного воздействия на семью, культуру, природу и буддийскую религию. «Правительству, которое не способно дать своему народу счастье, незачем существовать», — гласит один из законов страны.

Фото: Jacob Lund / Shutterstock / Fotodom

С 1972 года в Бутане измеряют индекс валового национального счастья, который отражает уровень социального развития, сохранения культуры, состояние окружающей среды и больше 70 менее важных показателей — например, продолжительность свободного времени, имеющегося у жителей страны, или распространенность негативных эмоций, таких как злость или зависть.

При этом, хотя 70 процентов жителей Бутана до сих пор лишены доступа к электричеству, а телевизоры разрешили в стране лишь в 1999 году, 91 процент бутанцев, согласно официальным государственным опросам, в той или иной степени счастливы.

Как бы то ни было, во Всемирном докладе о счастье 2024 года Бутан даже не вошел в список, а в 2017 году занимал 97-е место из 155. По всей вероятности, такой высокий уровень удовлетворения объясняется либо подлогом результатов, либо тем, что люди просто не знают лучшей жизни и довольствуются малым.