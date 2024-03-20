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18:07, 20 марта 2024Интернет и СМИ

Известная российская телеведущая пожаловалась на проблемы со здоровьем

У телеведущей Анфисы Чеховой обнаружили порок сердца

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Известная российская телеведущая Анфиса Чехова пожаловалась на проблемы со здоровьем. Подробности она раскрыла в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Чехова рассказала, что приехала на УЗИ сердца по рекомендации врача. В результате медицинского исследования у ведущей обнаружили порок сердца.

При этом телеведущая отметила, что обнаруженная сердечная аномалия не вредит ей в обычной жизни. «Хотя жить с открытым окном в сердце — то, я вам скажу, удовольствие. Влезают кто ни попадя», — поиронизировала она.

Ранее Чехова рассказала об отношениях с мужчинами не из России. Телеведущая призналась, что уже долгое время встречается с иностранцами.

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      Мария Большакова
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