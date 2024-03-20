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15:12, 20 марта 2024Силовые структуры

Россияне сели на годы за хищение миллионов при реконструкции консерватории

Суд вынес приговор по делу о хищениях при реконструкции консерватории в СПб

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Красногвардейский районный суд Петербурга вынес приговор по уголовному делу о хищении 191 миллиона рублей, выделенных из бюджета на реконструкцию консерватории имени Римского-Корсакова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Владельца фирмы «Меандр» Евгения Ярмоша и ее гендиректора Елену Завадскую признали виновными в мошенничестве и легализации доходов, полученных преступным путем. Они получили девять и семь лет заключения соответственно. Также суд удовлетворил иски о компенсации ущерба.

Суд установил, что фигуранты в июне 2017 года заключили госконтракт на выполнение реставрационных и реконструкционных работ в здании консерватории. На счет компании был перечислен аванс, который был похищен. Для сокрытия преступления Ярмош и Завадская изготовили подложные документы о якобы выполненных работах и направили их заказчику для оплаты.

Расследование уголовного дела в отношении соучастников продолжается.

19 марта сообщалось, что бывшего ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергея Зуева приговорили к четырем годам лишения свободы условно за хищение 50 миллионов рублей.

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      Любовь Ширижик
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