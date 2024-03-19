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14:58, 19 марта 2024Силовые структуры

Бывший ректор Шанинки Зуев получил 4 года условно

Экс-ректор Шанинки Сергей Зуев получил 4 года условно за хищение 50 млн рублей

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Бывшего ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергея Зуева приговорили к четырем годам лишения свободы условно за хищение 50 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.

В январе прокурор в ходе прений сторон в Никулинском суде Москвы запросил Зуеву наказания в виде 6,5 года лишения свободы.

Суд также приговорил бывшего замминистра просвещения Марину Ракову к пяти годам колонии общего режима.

19 октября 2021 года в отношении Зуева было возбуждено уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ по факту хищения денег, принадлежащих ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». Средства выделили в рамках реализации федерального проекта «Учитель года» нацпроекта «Образование».

По этому же уголовному делу проходят бывшие сотрудники фонда Евгений Зак и Максим Инкин, бывшая замминистра просвещения Ракова и исполнительный директор Шанинки Кристина Крючкова.

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      Екатерина Кашурникова
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