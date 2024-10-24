Экс-замминистра просвещения Раковой заменили срок на условный

В Москве реальный срок экс-замминистра просвещения Раковой заменили на условный

Московский городской суд заменил реальный срок экс-замминистра просвещения Марине Раковой на условный по делу о хищении 50 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города.

Суд постановил изменить приговор осужденной ранее на пять лет Раковой. Так, назначенное ей наказание суд постановил считать условным с пятилетним испытательным сроком. Также на заседании коллегия по уголовным делам Мосгорсуда рассмотрела апелляционные жалобы адвокатов и бывшего ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергея Зуева и других фигурантов дела. В отношении Зуева и остальных осужденных решение суда первой инстанции было оставлено без изменений.

19 марта суд признал экс-замминистра просвещения виновной по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Тогда кроме реального срока в колонии общего режима суд лишил Ракову права занимать должности на госслужбе в течение 2,5 года и назначил ей штраф в размере 900 тысяч рублей.

Дело замминистра просвещения связано с заключенными в 2019 году госконтрактами в сфере образования, в том числе с федеральным проектом «Учитель года». Также ее обвиняют в организации фиктивного трудоустройства в РАНХиГС. В ее деле фигурирует 12 «мертвых душ», занимавших должности научных сотрудников и длительное время получавших зарплату. В рамках этого дела суд также приговорил бывшего ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергея Зуева.