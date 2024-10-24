Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:21, 24 октября 2024Силовые структуры

Экс-замминистра просвещения Раковой заменили срок на условный

В Москве реальный срок экс-замминистра просвещения Раковой заменили на условный
Начало событий в новости Бывший ректор Шанинки Зуев получил 4 года условно

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Московский городской суд заменил реальный срок экс-замминистра просвещения Марине Раковой на условный по делу о хищении 50 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города.

Суд постановил изменить приговор осужденной ранее на пять лет Раковой. Так, назначенное ей наказание суд постановил считать условным с пятилетним испытательным сроком. Также на заседании коллегия по уголовным делам Мосгорсуда рассмотрела апелляционные жалобы адвокатов и бывшего ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергея Зуева и других фигурантов дела. В отношении Зуева и остальных осужденных решение суда первой инстанции было оставлено без изменений.

19 марта суд признал экс-замминистра просвещения виновной по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Тогда кроме реального срока в колонии общего режима суд лишил Ракову права занимать должности на госслужбе в течение 2,5 года и назначил ей штраф в размере 900 тысяч рублей.

Дело замминистра просвещения связано с заключенными в 2019 году госконтрактами в сфере образования, в том числе с федеральным проектом «Учитель года». Также ее обвиняют в организации фиктивного трудоустройства в РАНХиГС. В ее деле фигурирует 12 «мертвых душ», занимавших должности научных сотрудников и длительное время получавших зарплату. В рамках этого дела суд также приговорил бывшего ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергея Зуева.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      Российские войска сбросили трехтонную авиабомбу на позиции ВСУ. Ликвидированы полсотни операторов БПЛА и инструкторов

      Риелтор высказался об оформляющих ипотеку по высокой ставке россиянах

      Киев объявил наступательную украинизацию

      Стали известны подробности нападения на полицейского в российском регионе

      Напавшего на российского губернатора мужчину осудили

      В российском регионе сработала система ПВО

      В Литве помощь Украине назвали лучшей инвестицией в безопасность

      Мужчину осудили за передачу ГУР Украины данных о дислокации Российской армии

      В Подмосковье затопило школу

      В российском регионе заплатят сотни тысяч рублей за вступление в добровольческий отряд

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше