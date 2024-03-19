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14:52, 19 марта 2024Силовые структуры

Вынесен приговор экс-замминистру просвещения Раковой

В Москве суд приговорил экс-замминистра просвещения Ракову к 5 годам

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Москве суд приговорил бывшего замминистра просвещения Марину Ракову к пяти годам колонии общего режима по делу о хищении 50 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Ракову признали виновной по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. При этом прокурор просил приговорить замминистра к восьми годам колонии.

5 марта стало известно, что Никулинский суд столицы возобновил судебное следствие по делу Раковой.

Дело замминистра просвещения связано с заключенными в 2019 году госконтрактами в сфере образования, в том числе с федеральным проектом «Учитель года». Также ее обвиняют в организации фиктивного трудоустройства в РАНХиГС. В ее деле фигурирует 12 «мертвых душ», занимавших должности научных сотрудников и длительное время получавших зарплату.

В рамках этого дела суд также приговорил бывшего ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергея Зуева.

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