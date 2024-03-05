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11:19, 5 марта 2024Силовые структуры

Суд возобновил следствие по делу экс-замминистра просвещения Раковой

В Москве суд возобновил следствие по делу экс-замминистра просвещения Раковой
Марина Ракова

Марина Ракова. Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Никулинский суд Москвы возобновил судебное следствие по делу бывшего замминистра просвещения Марины Раковой о мошенничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Следствие возобновили для оглашения судебно-психиатрической экспертизы подсудимой, а также для уточнения позиции другого фигуранта дела — экс-сотрудника «Фонда новых форм развития образования» Максима Инкина.

Ранее сообщалось, что суд огласит приговор фигурантам 5 марта. Прокурор в ходе прений сторон запросил для Раковой восемь лет колонии общего режима.

Дело Раковой о мошенничестве связано с госконтрактами в сфере образования, заключенными в 2019 году, в том числе с федеральным проектом «Учитель года». Также ее обвиняют в организации фиктивного трудоустройства в РАНХиГС. В ее деле фигурирует 12 «мертвых душ», занимавших должности научных сотрудников и длительное время получавших зарплату.

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      Илона Палей
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