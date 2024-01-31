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23:17, 31 января 2024Силовые структуры

Прокурор запросил восемь лет колонии для экс-замминистра Раковой

Адвокат Кравченко: прокурор запросил 8 лет колонии для экс-замминистра Раковой
Марина Ракова

Марина Ракова. Фото: Globallookpress.com

Прокурор в ходе прений сторон в Никулинском суде Москвы запросил восемь лет колонии общего режима для бывшего заместителя министра просвещения Марины Раковой. Об этом сообщил адвокат Дмитрий Кравченко, передает РИА Новости.

Еще одному фигуранту дела о мошенничестве, ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергею Зуеву, обвинение предложило определить срок наказания в виде 6,5 лет лишения свободы, уточнил юрист.

«Прокурор запросил 8 лет колонии общего режима для Раковой, Зуеву просил назначить 6,5 лет лишения свободы», — сказал Кравченко.

Вместе с экс-министром по делу проходят бывшие сотрудники «Фонда новых форм развития образования» Евгений Зак и Максим Инкин. МВД вменяет им пять эпизодов мошенничества. Последним двум фигурантам прокурор запросил по 3,5 года лишения свободы.

Проректору Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС) Ивану Федотову сторона обвинения запрашивает 5,5 лет лишения свободы, юристконсульту Шанинки Кристине Крючковой — 3 года.

Гражданскому мужу Раковой прокурор также предложил назначить три года заключения. По версии следствия, бывший заместитель министра незаконно выплачивала Артуру Стеценко по 300 тысяч рублей в месяц. Общая сумма выплат составила девять миллионов рублей.

Прения в Никулинском суде продолжатся 6 февраля. Ожидается, что в этот день будет заслушана позиция защиты.

Дело Раковой о мошенничестве связано с госконтрактами в сфере образования, заключенными в 2019 году, в том числе с федеральным проектом «Учитель года». Также ее обвиняют в организации фиктивного трудоустройства в РАНХиГС. В ее деле фигурирует 12 «мертвых душ», занимавших должности научных сотрудников и длительное время получавших зарплату.

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      Марина Совина
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