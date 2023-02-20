Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу экс-замминистра Раковой

Прокурор утвердил обвинительное заключение по делу о мошенничестве экс-замминистра Раковой

В Москве прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о мошенничестве, по которому проходит бывшая замглавы Минпросвещения Марина Ракова. Об этом сообщает ТАСС.

Вскоре уголовное дело будет направлено в Никулинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

Вместе с экс-министром по делу проходят ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергей Зуев, бывшие сотрудники «Фонда новых форм развития образования» Евгений Зак и Максим Инкин. МВД вменяет им пять эпизодов мошенничества. Их дела также направят в суд.

Фигуранты дела признали вину в инкриминируемых преступлениях, пошли на активное сотрудничество со следствием и готовы погасить причиненный ущерб, отметили в ведомстве.

В ноябре 2022 года Раковой и остальным суд изменил меру пресечения, выпустив из СИЗО под запрет определенных действий.

Мошенничество, вменяемое экс-министру, связано с госконтрактами в сфере образования, заключенными в 2019 году, в том числе с федеральным проектом «Учитель года». Также ее обвиняют в организации фиктивного трудоустройства в РАНХиГС. В ее деле фигурирует 12 «мертвых душ», занимавших должности научных сотрудников и длительное время получавших зарплату.