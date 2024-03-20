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18:05, 20 марта 2024Ценности

Канье Уэст показал фанатам коллекцию колготок жены

Фото: Randall Hill / Reuters

Американский рэпер Канье Уэст показал фанатам гардероб своей новой жены, дизайнера Бьянки Цензори. Соответствующая публикация появилась на его странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Музыкант поделился в сторис снимком, на котором запечатлены стенды с разноцветными колготками и чулками его возлюбленной. Оказалось, что в коллекции девушки есть не только капроновые изделия, но и атласные с эффектом «металлик» и бантами.

Кроме того, на размещенном фото можно заметить вешалку, на которой висит розовый топ, оформленный серебристыми пайетками.

Ранее сообщалось, что Канье Уэст спустил колготки с жены Бьянки Цензори перед папарацци. Пару заметили во время прогулки в Лос-Анджелесе, они направлялись в ресторан The Cheesecake Factory. На размещенных кадрах было видно, как музыкант стянул неоновые прозрачные колготки с супруги, тем самым оголив ее ягодицы прямо на публике.

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      Мария Винар
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