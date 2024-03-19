Канье Уэст стянул колготки с жены и оголил ее ягодицы на публике

Рэпер Канье Уэст стянул колготки с жены Цензори и оголил ее ягодицы на публике

Американский рэпер Канье Уэст, сменивший имя на Йе, спустил колготки с жены Бьянки Цензори перед папарацци. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

Пару заметили во время прогулки в Лос-Анджелесе, они направлялись в ресторан The Cheesecake Factory. На размещенных кадрах видно, как музыкант стянул неоновые прозрачные колготки с супруги, тем самым оголив ее ягодицы прямо на публике. Она также была одета в оголяющий тело топ-бандо бежевого цвета.

В то же время самого исполнителя запечатлели в худи с надписью «Черные псы» на русском языке, широких брюках и массивных кроссовках.

14 декабря 2023 года Гоша Рубчинский стал новым главным дизайнером бренда одежды и обуви Yeezy, созданного Канье Уэстом. Музыкант отметил, что приход российского дизайнера в Yeezy является важным достижением в истории дизайна.