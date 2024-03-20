Московским школьникам помогут со своевременной подготовкой к контрольным

Ракова: в «МЭШ» стала доступна информация о датах проведения контрольных работ

Московские школьники смогут эффективнее планировать время для подготовки к контрольным работам благодаря расписанию, которое стало доступно в электронном дневнике «МЭШ». Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, пользователи «МЭШ» могут получить информацию как о прошедших, так и о планируемых контрольных работах, включая даты их проведения и темы. Как отметила Ракова, новый сервис «поможет эффективнее распределять время и тщательнее, более целенаправленно готовиться к работам». «А образовательные организации благодаря новым функциям смогут сформировать оптимальный и сбалансированный график проведения контрольных работ по всем предметам школьной программы, — добавила она. — Так сервис позволит избегать чрезмерной или неравномерной нагрузки школьников».

Расписание контрольных работ можно просматривать в любое время в мобильном приложении «Дневник "МЭШ"». Оно доступно в расписании уроков и на новой вкладке «Контрольные» в разделе «Школа». Пользователи могут настроить отображение списка контрольных работ по предмету, периоду и статусу выполнения, а также увидеть оценки за прошедшие контрольные работы и посмотреть предмет, тему, дату и форму контроля урока. Информация о контрольных работах представлена в виде списка и в веб-версии электронного дневника на сайте «МЭШ». Контрольные, до которых осталось менее трех дней, отмечены цветом.

Сотрудникам школ новый сервис должен помочь с планированием и организацией контрольных работ. Учителям он позволит назначать даты контрольных работ, а завучам — согласовывать их или отклонять. Вместе они смогут определять оптимальные даты, чтобы не перегружать школьников.