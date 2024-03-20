Кризис в отношениях Польши и Украины связали с победой России в «зерновой войне»

Politico: Россия побеждает в глобальной зерновой войне

Причина массовых протестов фермеров по всей Европе и кризис в польско-украинских отношениях связан с победой России в так называемой глобальной зерновой войне. Об этом сообщает Politico.

Как отмечает издание, именно Россия, чья собственная рекордная сельскохозяйственная продукция — и лучший в мире экспорт — привела к тому, что цены на сельскохозяйственные культуры упали до такой степени, что фермеры во всем мире страдают.

«Это абсолютно верно, что Россия использует свой экспорт продовольствия, особенно экспорт пшеницы, как форму мягкой силы», — отметила директор Программы глобальной продовольственной и водной безопасности в Центре стратегических и международных исследований Кейтлин Уэлш.

Уточняется, что благодаря чрезвычайно благоприятным погодным условиям Россия за последние два года вырастила беспрецедентное количество пшеницы и дешево продала ее на мировом рынке, что сильно снизило цены на зерно. Именно это сделало нерентабельным уровень цен на зерновые для фермеров в таких странах, как Польша. Однако польские аграрии заблокировали границу с Украиной, обвинив в этом ее.

Чтобы попытаться разрешить данную проблему, Европейская комиссия, по настоянию Польши, Латвии, Литвы и других восточных стран союза, готова вновь ввести тарифы на импорт зерна из России, что фактически удвоит цену на него и заставит Испанию, Италию и Францию, которые все еще импортируют российскую продукцию, отказать от зерна из Москвы. Однако аналитики рынка рассматривают этот шаг скорее как отвлекающий маневр, а не как реальное решение сложной экономической ситуации, в которой оказались европейские фермеры, учитывая относительно низкую долю рынка ЕС, приходящуюся на импорт.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва ознакомилась с публикацией Financial Times о планах ЕС ввести пошлины на зерно из России. По его словам, правительство намерено изучить данные из опубликованного материала.