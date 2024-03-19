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13:16, 19 марта 2024Мир

В Кремле ответили на сообщения о планах ЕС ввести пошлины на зерно из России

Песков: Кремль изучит сообщения о планах ЕС ввести пошлины на зерно из России

Фото: Alexey Malgavko / Reuters

Кремль ознакомился с публикацией Financial Times о планах Европейского союза (ЕС) ввести пошлины на зерно из России и намерен изучить данные из опубликованного материала. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Мы видели эти сообщения. Предстоит проанализировать, насколько и в какие сроки это будет реализовываться и будет ли вообще», — сообщил Песков.

Представитель Кремля добавил, что выводы будут сделаны только после изучения полученной информации.

В ходе брифинга Песков также анонсировал ряд визитов и контактов на высшем уровне, которые проведет президент России Владимир Путин.

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      Елизавета Мытарева
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