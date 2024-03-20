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15:23, 20 марта 2024Мир

Макрона заподозрили в попытке довести Францию до самоубийства

Политик Филиппо: политика президента Макрона ведет Францию к самоубийству

Фото: Yoan Valat / Pool / Reuters

Политика президента Франции Эммануэля Макрона и подготовка французских войск к отправке на Украину ведут страну к самоубийству. Об этом заявил глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в сообщении, опубликованном в социальной сети X.

«Похоже, что ястребы Глубинного Государства попросили Францию ​​совершить самоубийство ради ИХ дела!» — написал Филиппо, комментируя новость о подготовке французских войск к сложным конфликтам.

Политик также отметил, что «макронизм все больше и больше рифмуется с идиотизмом».

19 марта начальник штаба cухопутных войск Франции генерал Пьер Шилль заявил, что войска Франции готовы «к самым трудным сражениям», наращивают свою силу и совместимость с войсками союзников. Генерал также сообщил о способности Франции дислоцировать 20 тысяч солдат менее чем за 30 дней.

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      Елизавета Мытарева
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