Политик Филиппо: политика президента Макрона ведет Францию к самоубийству

Политика президента Франции Эммануэля Макрона и подготовка французских войск к отправке на Украину ведут страну к самоубийству. Об этом заявил глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в сообщении, опубликованном в социальной сети X.

«Похоже, что ястребы Глубинного Государства попросили Францию ​​совершить самоубийство ради ИХ дела!» — написал Филиппо, комментируя новость о подготовке французских войск к сложным конфликтам.

Политик также отметил, что «макронизм все больше и больше рифмуется с идиотизмом».

19 марта начальник штаба cухопутных войск Франции генерал Пьер Шилль заявил, что войска Франции готовы «к самым трудным сражениям», наращивают свою силу и совместимость с войсками союзников. Генерал также сообщил о способности Франции дислоцировать 20 тысяч солдат менее чем за 30 дней.