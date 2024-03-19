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15:16, 19 марта 2024Мир

Во Франции заявили о готовности армии к самым трудным конфликтам

Глава штаба cухопутных войск Франции Шилль: мы готовы к самым трудным конфликтам

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Вооруженные силы (ВС) Франции готовы к самым трудным конфликтам. Об этом заявил начальник штаба cухопутных войск Франции генерал Пьер Шилль в интервью газете Le Monde.

«Французская армия готова. Как бы не развивалась международная ситуация, французы могут быть убеждены: их солдаты ответят готовностью. Чтобы защититься от нападений на нее и защитить свои интересы, французская армия готовится к самым трудным сражениям, заявляя об этом и демонстрируя это», — сообщил Шилль.

По данным главы штаба, французские ВС способны дислоцировать 20 тысяч солдат менее чем за 30 дней, а также командовать силами в составе 60 тысяч человек.

Французский генерал добавил, что обороноспособность страны опирается на ее ядерный арсенал и на войска, «совместимые с армиями союзников».

Шилль также отметил, что ВС страны наращивают свою силу, чтобы «сдержать нападения на Францию».

17 марта президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что войска страны могут провести наземные операции на территории Украины.

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      Елизавета Мытарева
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