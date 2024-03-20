Медведев назвал пользу от отправки французских войск на Украину

Медведев: уничтожение французских военных на Украине будет несложной задачей

Полезным для дела будет, если Франция отправит войска на Украину, так как потери Парижа будет трудно скрыть, а уничтожение его военнослужащих станет несложной задачей, считает зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Пользу от отправки французских войск на Украину он назвал в Telegram-канале.

«Такое количество военнослужащих спрятать весьма проблематично, а, стало быть, вопрос их планомерного уничтожения будет не самой сложной, но сверхважной задачей», — написал политик.

По его мнению, скрыть большие потери Франции будет невозможно, не в счет также будут объяснения о том, что наемники сами выбирают свою судьбу и распоряжаются правом на жизнь.

Медведев назвал приоритетной задачей Вооруженных сил (ВС) России уничтожение французских военных в зоне СВО, в случае, если они там появятся, подчеркнув, что «для петухов из французского руководства» это будет равносильно гильотине. Это связано с тем, что против этого выступит оппозиция во Франции, которой внушили, что Париж не воюет с Москвой.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее допустил, что европейские страны могут отправить свои войска на Украину. Позднее в этом контексте французский лидер отметил, что не исключать нечто — не означает обязательно сделать этого.