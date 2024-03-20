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13:53, 20 марта 2024Ценности

Меланию Трамп заметили на праймериз в наряде за сотни тысяч рублей

Меланию Трамп заметили на праймериз в платье Alexander McQueen за 248 тыс. руб.
СюжетВыборы президента США 2024
Дональд и Мелания Трамп

Дональд и Мелания Трамп. Кадр: Fox News

Бывшая первая леди США, фотомодель и дизайнер Мелания Трамп появилась на праймериз в наряде за сотни тысяч рублей. Соответствующие кадры публикует Page Six.

Папарацци заметили жену экс-президента США Дональда Трампа вместе с супругом на избирательном участке в день первичных выборов кандидатов во Флориде. Знаменитость вышла в свет в платье-рубашке люксового бренда Alexander McQueen белого цвета с черным принтом в виде цветов за 2690 долларов (248 тысяч рублей) и черных туфлях на каблуках.

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В руках Трамп держала сумку французского модного дома Chanel, стоимость которой на ресейл-платформах составляет 6000 долларов (553 тысячи рублей). Завершали ее образ солнцезащитные очки.

В ноябре 2022 года Мелания Трамп пришла на выборы в наряде за миллионы рублей.

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      Карина Черных
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