Между Киргизией и Узбекистаном обнаружили два секретных тоннеля

МВД Киргизии: на границе с Узбекистаном обнаружили два секретных тоннеля

В Киргизии на границе с Узбекистаном за два дня нашли два подземных тоннеля. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики.

Коммуникации были обнаружены в Жалал-Абадской области Киргизии. Замаскированные тоннели начинаются и заканчиваются в домах местных жителей, длина самого крупного из них составляет 350 метров при ширине в один метр и высоте в 2,2 метра. При этом подкопы освещаются при помощи электрических ламп.

В МВД пояснили, что тоннели используются контрабандистами, через границу незаконно перемещаются валюта и товары.

В июне 2022 года спецслужбы Киргизии также обнаружили неподалеку от границы с Узбекистаном секретный тоннель. Объект построили жители приграничных районов, они признали вину и согласились сотрудничать со следствием. При этом тот тоннель также оказался не первым, который киргизские спецслужбы нашли на границе республик. В конце мая того же года подкоп нашли в доме психически больного мужчины. В длину объект достигал 270 метров, в высоту — около 1,8 метра. Это позволяло двигаться по нему почти в полный рост.