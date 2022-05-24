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В Киргизии у психбольного нашли секретный тоннель в Узбекистан

Киргизские пограничники обнаружили секретный тоннель в Узбекистан на участке психбольного

Государственный комитет национальной безопасности Киргизии (ГНКБ) нашел на участке у психически больного жителя секретный тоннель, который вел на территорию Узбекистана. Видеозапись подземного сооружения публикует «Sputnik Казахстан» в своем Telegram-канале.

Укрепленный подкоп располагался в селе Тельман Кара-Сууйского района. Владелец участка, где находился вход на объект, оказался пациентом психиатрической больницы. Мужчину планируют вновь проверить на вменяемость.

Глубина тоннеля, который нашли пограничники, составляет 15 метров, длина — 270 метров, высота — около 1,8. Это позволяет двигаться по объекту почти в полный рост.

Сейчас правоохранители осуществляют выемку орудий преступления и пытаются выяснить, зачем местному жителю мог понадобиться столь внушительный тоннель. Его личность пока не раскрывается.

Ранее стало известно, что несколько узбекских полицейских беспричинно избили электрошокерами казахских туристов в Самарканде и попытались увезти их в отделение. МИД Казахстана потребовал от соседей тщательно разобраться в произошедшем.

Алевтина Запольская
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