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Казахстан заявил о применении электрошокеров к своим туристам в Узбекистане

Казахстан потребовал разобраться с применением электрошокеров к туристам в Узбекистане
Айбек Смадияров

Айбек Смадияров. Кадр: Телеканал Хабар 24 / YouTube

Узбекские власти обязаны разобраться с инцидентом, когда полицейские в Самарканде без причины применили электрошокеры к группе казахских туристов. Об этом заявил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров, пишет РИА Новости.

Речь идет о случае, который произошел в ночь на понедельник, 23 мая. Несколько казахских граждан ждали такси неподалеку от ресторана, будучи в состоянии опьянения. Они не проявляли агрессии к окружающим, но подошедшие полицейские потребовали молодых людей проследовать в отделение. В ответ на просьбу разъяснить причину задержания силовики применили электрошокеры.

«МИД Казахстана обратился с письмом, чтобы разобраться в ситуации, мы защищаем права наших граждан», — сообщил Смадиаров. Он добавил, что, по предварительной информации, узбекских полицейских уже отстранили от работы. Проводится проверка о превышении служебных полномочий.

Ранее стало известно, что в Казахстане трое детей задохнулись в багажнике легкового автомобиля во время игры. Они не смогли выбраться и позвать на помощь.

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Алевтина Запольская
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