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В Казахстане трое детей задохнулись в багажнике автомобиля

В Казахстане трое детей задохнулись, забравшись в багажник автомобиля

Фото: Василий Крестьянинов / РИА Новости

В Шымкенте на юге Казахстана трое маленьких детей задохнулись, когда во время игры забрались в багажник автомобиля родителей. Об этом сообщает РИА Новости.

19 мая в отсутствии взрослых они залезли в багажник и не смогли вылезти. Двое детей погибли на месте, третий скончался в больнице.

По данному факту проводится досудебное расследование. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что 21 мая в Шымкенте в результате взрыва в аптеке погибли три человека. Жертвами стали охранник, рабочий и новорожденный ребенок. Еще восемь человек получили различные травмы и были госпитализированы. По предварительным данным, в аптеке при производстве физраствора произошло «газовое скопление». Здание было полностью разрушено.

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Мария Рубникович
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