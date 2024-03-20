Озверевших мышей будут истреблять с вертолета

Metro: экологи предложили истреблять мышей на острове Марион-Айленд с вертолетов

Защитники животных предложили новый способ борьбы с мышами, расплодившимися на необитаемом острове Марион-Айленд. Об этом сообщает издание Metro.

Марион-Айленд располагается к югу от Африки и в прошлом был населен преимущественно тюленями и птицами. Голландские моряки открыли остров в XVII веке, и к началу XIX века туда регулярно наведывались китобои и охотники за тюленями. После одного из таких визитов на остров пробрались корабельные мыши. Без естественных врагов они быстро расплодились и принялись охотиться на птиц. Озверевшие грызуны заживо пожирали беспомощных птенцов, которые даже не способны оказывать им сопротивление.

В 1949 году для борьбы с мышами на Марион-Айленд завезли пять кошек. Они тоже расплодились и стали причинять больше вреда, чем пользы, поэтому от них пришлось избавиться. Без кошек поголовье мышей прибавлялось еще быстрее, а изменение климата позволило мышам размножаться дольше. Теперь на острове живет около миллиона грызунов. Ситуация настолько тяжела, что ради спасения редких птиц экологи предлагают истреблять мышей с вертолетов.

В ходе операции предполагается использовать от четырех до шести вертолетов, с которых на остров сбросят до 550 тонн отравляющих веществ, представляющих опасность для грызунов, но безвредных для других видов, в том числе для птиц. Задача состоит в том, чтобы уничтожить всех мышей до последней. Если уцелеет хотя бы одна беременная самка, через несколько лет мыши снова превратятся в угрозу для местных птиц.

Ранее сообщалось о похожей проблеме, возникшей на вулканическом острове Гоф в южной части Атлантического океана. Там мыши, также завезенные моряками, расплодились и терроризируют вымирающих альбатросов.