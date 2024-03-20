В МККК рассказали о пропавших без вести в зоне СВО

Семьи пропавших в зоне СВО связывались с Красным Крестом около 130 тысяч раз

Семьи пропавших без вести в зоне спецоперации (СВО) около 130 тысяч раз связывались с Международным комитетом Красного Креста (МККК). Об этом заявил глава отдела обработки данных при бюро по вопросам, связанным с российско-украинским конфликтом, центрального агентства по розыску МККК Жером Кассу, пишет РИА Новости.

По его словам, в организацию обращались граждане из 47 стран. «Отсюда следует цифра в 130 тысяч контактов семей с МККК, которые звонят или пишут, чтобы узнать новости, но также часто и поделиться ими, потому что они узнали кого-то на видео», — рассказал он. Кассу уточнил, что информация всегда перепроверяется.

Данные о пропавших без вести в ходе конфликта на Украине в основном регистрируются в МККК через так называемые запросы на поиск.

Ранее сообщалось, что российский Красный Крест зафиксировал рост спроса на психологическую помощь.