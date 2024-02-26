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12:06, 26 февраля 2024Россия

Красный Крест зафиксировал рост обращений за психологической помощью в России

РБК: Российский Красный Крест зафиксировал рост спроса на психологическую помощь
СюжетЛьготы ветеранам боевых действий:

Фото: Dmytro Zinkevych / Shutterstock / Fotodom

Число людей, которые обратились на единую горячую линию Российского Красного Креста за получением психологической помощи, в 2023 году выросло почти втрое по сравнению с 2022 годом (данные с марта 2022 года, когда горячая линия начала свою работу). Об этом сообщили РБК в организации.

По ее данным, в 2022 году на горячую линию поступило 5987 обращений. Тогда обращения за помощью психологов стали вторым по частоте запросом россиян в Красный Крест после запроса на выдачу гуманитарной помощи. Годом позднее, в 2023 году, в организацию поступило 17 404 обращений. Подобный запрос стал самым популярным и составил 88 процентов от всех обращений.

Тенденцию роста спроса на психологическую помощь подтвердили и в НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского. Там рассказали, что в 2023 году специалисты зафиксировали рост числа обращений граждан, которые страдают невротическими расстройствами, связанными со стрессом и соматоформными расстройствами. При этом рост числа обращений «не является значимым», подчеркнули там.

«Наиболее частыми общими жалобами при обращении с подобного рода расстройствами являются тревога, депрессивное настроение, чувство неспособности справляться с текущей ситуацией, разной степени выраженности снижение продуктивности в повседневных делах», — пояснили в Институте.

В свою очередь, в МЧС, на базе которого действует Центр психологической помощи, не зафиксировали роста числа обращений. По информации министерства, в 2022 году помощь оказали более 25 тысяч раз, аналогичное число запросов было зафиксировано и годом позднее.

В 2024 году в России в базовую программу обязательного медицинского страхования (ОМС) включили консультации медицинских психологов. На консультацию к психологу могут прийти по направлению лечащего врача те, кто стоит на диспансерном учете, а также ветераны боевых действий и женщины во время беременности и в послеродовой период.

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      Анастасия Шейкина
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