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02:29, 20 марта 2024Бывший СССР

На Украине раскрыли последствия принятия закона о мобилизации

Экс-премьер Азаров: закон о мобилизации приведет к потере кадров на Украине
Николай Азаров

Николай Азаров . Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Бывший премьер Украины Николай Азаров предположил, к каким последствиям приведет принятие законопроекта о тотальной мобилизации. Его слова приводят «Известия».

Азаров раскрыл последствия принятия закона о мобилизации и подчеркнул, что экономике Украины грозит потеря кадров в разных сферах, особенно в сфере народного хозяйства. Поэтому он выступил против инициативы.

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«Закон приведет к очень серьезным негативным последствиям с точки зрения работы оставшегося сектора народного хозяйства. Уже сейчас многие предприятия в сельском хозяйстве, в промышленности сталкиваются с дефицитом рабочей силы, инженерно-технического состава. Дальнейшая сплошная мобилизация только усугубит этот тренд», — спрогнозировал он.

19 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) попросил его мобилизовать еще от 450 тысяч до 500 тысяч человек. Однако позже экс-главнокомандующий Валерий Залужный опроверг эти слова, сообщив, что военное командование не делало такого запроса.

ЖЗЛ
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      Марина Совина
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