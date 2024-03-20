На Украине оценили возможные потери от блокады границы со стороны Польши

Гетманцев: в марте Украина потеряет 6,5 млрд гривен из-за польской блокады

В марте Украина потеряет 6,5 миллиарда гривен (15,3 миллиарда рублей) налоговых поступлений в бюджет от таможни из-за блокады границы со стороны Польши. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

По его словам, эта сумма позволила бы властям Украины полностью обеспечить всем необходимым полторы бригады Вооруженных сил республики.

Ранее издание Politico сообщало, что причиной массовых протестов европейских фермеров и кризис в польско-украинских отношениях связан с победой Москвы в так называемой глобальной зерновой войне. Как считает директор Программы глобальной продовольственной и водной безопасности в Центре стратегических и международных исследований Кейтлин Уэлш, Россия использует свой продовольственный экспорт «как форму мягкой силы».