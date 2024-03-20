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11:19, 20 марта 2024Бывший СССР

На Украине озвучили сроки начала производства снарядов по стандартам НАТО

WP: Украина может начать производить снаряды по стандартам НАТО в 2024 году

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

На Украине могут начать производить собственные снаряды калибра 155 миллиметров в соответствии со стандартами НАТО не раньше второй половины 2024 года. Об этом газете The Washington Post (WP) сообщил источник в украинском государственном концерне «Украинская оборонная промышленность» («Укроборонпром»).

Представитель концерна отметил катастрофическую нехватку на фронте 155-миллиметровых снарядов, которые используются для западных артиллерийских систем. При этом, по полученной WP от украинских чиновников информации, наращивать производство Киеву мешает «целый список ограничений», в числе которых как нехватка пороха, так и отсутствие достаточного финансирования.

Нехватку госбюджета подтвердил глава оборонного комитета Верховной Рады Александр Завитневич. Уточняется, что финансирование собственного производства вооружения ограничено инвестиционным капиталом, который Украина может выделить. По данным газеты, в текущем году Киев планирует потратить на эти цели порядка пяти миллиардов долларов, чего, по словам чиновников, недостаточно.

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      Екатерина Грищенко
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