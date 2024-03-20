Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:13, 20 марта 2024Бывший СССР

На Украине предложили разрешить подавать в розыск уклонистов

Депутат Рады Ивченко: на Украине могут разрешить подавать в розыск уклонистов

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

На Украине могут разрешить подавать в розыск уклонистов, которые неоднократно игнорировали повестки и не явились в военкомат. Об этом заявил депутат Верховной Рады от фракции «Батькивщина» Вадим Ивченко, его слова приводит TCH.

«Мы знаем за инициативу по поводу того, что будут увеличиваться штрафы и административная ответственность. Если ты получил первую повестку — этот штраф будет увеличен. Если ты не появился во второй раз по повестке в ВЛК, военкомат, то будет еще больший штраф», — сказал он об инициативе к законопроекту о мобилизации.

Ивченко отметил, что в третий раз, по решению суда, человека могут подать в розыск. Он выразил уверенность, что профессионально депутаты правоохранительного комитета будут рассматривать соответствующие предложения. Однако нардеп уточнил, что это произойдет после того, как законопроект пройдет комитет нацбезопасности и сессионный зал Верховной Рады.

За 2023 год на Украине суды вынесли 1274 приговора по делам об уклонении от воинской службы. Реальным сроком лишения свободы завершились дела 60 уклонистов. Им были назначены сроки до пяти лет лишения свободы.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      США и Турция договорились о новой системе антироссийских санкций. В чем она заключается?

      В США заявили об опасности призывов выступать против России

      Блинкен заблокировал заявление G7 по итогам выборов президента России

      В российском городе установят модульные укрытия для защиты от атак ВСУ

      Мошенники оставили россиянку без квартиры и 2,5 миллиона рублей

      В России предупредили об угрозе дефицита одного из стройматериалов

      В Херсонской области заявили о повреждении припортовой инфраструктуры

      В КНДР провели стрельбы с самыми крупными РСЗО

      Головин попал в топ-20 самых дорогих футболистов чемпионата Франции

      Московским школьникам помогут со своевременной подготовкой к контрольным

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше