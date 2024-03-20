На Украине предложили разрешить подавать в розыск уклонистов

Депутат Рады Ивченко: на Украине могут разрешить подавать в розыск уклонистов

На Украине могут разрешить подавать в розыск уклонистов, которые неоднократно игнорировали повестки и не явились в военкомат. Об этом заявил депутат Верховной Рады от фракции «Батькивщина» Вадим Ивченко, его слова приводит TCH.

«Мы знаем за инициативу по поводу того, что будут увеличиваться штрафы и административная ответственность. Если ты получил первую повестку — этот штраф будет увеличен. Если ты не появился во второй раз по повестке в ВЛК, военкомат, то будет еще больший штраф», — сказал он об инициативе к законопроекту о мобилизации.

Ивченко отметил, что в третий раз, по решению суда, человека могут подать в розыск. Он выразил уверенность, что профессионально депутаты правоохранительного комитета будут рассматривать соответствующие предложения. Однако нардеп уточнил, что это произойдет после того, как законопроект пройдет комитет нацбезопасности и сессионный зал Верховной Рады.

За 2023 год на Украине суды вынесли 1274 приговора по делам об уклонении от воинской службы. Реальным сроком лишения свободы завершились дела 60 уклонистов. Им были назначены сроки до пяти лет лишения свободы.