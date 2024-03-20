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10:42, 20 марта 2024Силовые структуры

Начальники двух российских колоний попались на коррупции

В Прикамье силовики задержали начальников ИК-29 и ИК-37 за взятки

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Прикамье сотрудники правоохранительных органов задержали начальников двух исправительных колоний по подозрению в коррупции. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Уголовные дела возбуждены на руководителя ИК-29 ГУФСИН по Пермскому краю подполковника внутренней службы Дмитрия Ассанова и его коллегу из ИК-37 Илью Асламова. По данным следствия, они брали взятки за покровительство.

Асламову суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

В феврале сообщалось, что суд оштрафовал на 4,8 миллиона рублей бывшего начальника ФКУ ИК-5 УФСИН России по Орловской области за коррупцию. Он также лишен звания «подполковник внутренней службы». 16 сентября 2022 года он на парковке получил от осужденного вознаграждение в 400 тысяч рублей за положительную характеристику, чтобы тому заменили неотбытую часть наказания на принудительные работы.

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      Любовь Ширижик
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