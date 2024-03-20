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15:18, 20 марта 2024Культура

Назаров заявил о готовности плюнуть в лицо поддержавшей ВСУ Максаковой

Актер Назаров назвал гадиной и мерзавкой поддержавшую ВСУ певицу Максакову
Юрий Назаров

Юрий Назаров. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Народный артист России Юрий Назаров заявил о готовности плюнуть в лицо российско-украинской оперной певице Марии Максаковой (внесена Минюстом в список иноагентов), поддержавшей теракты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. Его слова приводит aif.ru.

Назаров отметил, что Максакова заслуживает лишения свободы. «Нелюдь, гадина, мерзавка, вот что я ей сказал бы в лицо. Таким в лицо плюют. Слава богу, что СВО этих сволочей, как лакмус, выявила», — заявил 86-летний артист.

Актер также упомянул мать певицы, народную артистку РСФСР Людмилу Максакову. Он отметил, что хорошо знает актрису, но не может сказать, как она относится к поведению своей дочери. Однако, по мнению Назарова, любой человек «ощущал бы ужас, если бы вырастил такое чудовище».

Экс-депутат от партии «Единая Россия» Максакова окончательно покинула страну в 2022 году. Певица открыто поддержала легион «Свобода России», «Русский добровольческий корпус» и «Сибирский батальон» (организации признаны террористическими и запрещены в РФ) и одобрила действия указанных формирований по отношению к гражданам России.

Ранее Назаров объяснил русофобию покинувших страну артистов.

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      Мария Рюрикова
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