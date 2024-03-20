Назван срок возвращения в Москву весенней погоды
Комфортная весенняя погода вернется в Москву во второй половине этой недели — в четверг, 21 марта. Такой срок назвал ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков, его слова передает RT.
По прогнозам синоптика, погода будет малооблачной, сухой и с большим суточным входом температуры. Ночью ожидается до минус 2-4 градусов Цельсия в столице и до минус 5-7 градусов — в области. «А днем воздух будет прогреваться до плюс 7-9 градусов Цельсия. В некоторых районах центра Москвы — даже до плюс 10 градусов Цельсия», — рассказал Старков.
Атмосферное давление при этом в Москве и области в ближайшие дни останется повышенным, предупредил метеоролог.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил о рекордной температуре на Земле — она впервые в истории превышает максимальные значения девять месяцев подряд.