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13:38, 20 марта 2024Среда обитания

Назван срок возвращения в Москву весенней погоды

Синоптик Старков: комфортная весенняя погода вернется в Москву с 21 марта

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Комфортная весенняя погода вернется в Москву во второй половине этой недели — в четверг, 21 марта. Такой срок назвал ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков, его слова передает RT.

По прогнозам синоптика, погода будет малооблачной, сухой и с большим суточным входом температуры. Ночью ожидается до минус 2-4 градусов Цельсия в столице и до минус 5-7 градусов — в области. «А днем воздух будет прогреваться до плюс 7-9 градусов Цельсия. В некоторых районах центра Москвы — даже до плюс 10 градусов Цельсия», — рассказал Старков.

Атмосферное давление при этом в Москве и области в ближайшие дни останется повышенным, предупредил метеоролог.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил о рекордной температуре на Земле — она впервые в истории превышает максимальные значения девять месяцев подряд.

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      Нина Ташевская
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