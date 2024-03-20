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09:15, 20 марта 2024Бывший СССР

Названа неожиданная причина пропажи людей в зоне спецоперации

МККК: некоторые считающиеся пропавшими в зоне СВО люди не помнят номера близких

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Некоторые люди, считающиеся пропавшими в зоне специальной военной операции (СВО), не помнят номера близких и не могут связаться с ними. Такую причину назвала советник по политическим вопросам при бюро по вопросам, связанным с российско-украинским конфликтом, центрального агентства по розыску Международного комитета Красного Креста (МККК) Анастасия Кушлейко, передает РИА Новости.

«Это неожиданная проблема, с которой мы столкнулись. У нас также была эта проблема при посещении военнопленных, которые имеют право передать сообщение своим близким, но не знали на память номера телефонов своих близких», — сказала она.

Кушлейко уточнила, что пленные давали странички близких в социальных сетях для передачи им новости. Однако, по ее словам, найти людей таким способом намного сложнее. Кроме того, она добавила, что это относится и к пропавшим в зоне СВО гражданским. В некоторых случаях люди уехали без телефонов и не знают, как связаться с родными, рассказала Кушлейко.

Ранее сообщалось, что семьи пропавших без вести в зоне СВО около 130 тысяч раз связывались с МККК. Как уточнялось, в организацию обращались граждане из 47 стран.

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      Кристина Есикова
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