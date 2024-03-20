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12:31, 20 марта 2024Бывший СССР

Названа новая опасная угроза для ВСУ

The Times: новой опасной угрозой для ВСУ стали российские планирующие бомбы

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Новой опасной угрозой для Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали российские планирующие бомбы. Об этом пишет The Times.

Уточняется, что это модифицированные бомбы советской эпохи, которые оснащены умными крыльями. Так они превращаются в управляемые ракеты, отмечает издание. Согласно статье, Украина плохо оснащена, чтобы бороться с таким оружием.

Командиры ВСУ утверждают, что единственным ответом на эту угрозу могут стать военные самолеты. Издание напомнило, что в прошлом году США пообещали предоставить Киеву истребители F-16. Однако обучение и материально-техническое обеспечение замедлили график их развертывания.

Ранее сообщалось, что российские войска начали применять на Украине мощную авиационную бомбу ФАБ-1500. По словам корреспондентов CNN, использование боеприпаса серьезно подрывает оборону ВСУ и меняет баланс сил на передовой.

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      Кристина Есикова
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