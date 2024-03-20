В России собрались запретить заводам получать дешевую энергию

«Ъ»: Минэнерго хочет запретить строить станции для заводов мощнее 5 мегаватт

Поставщики блок-станций, которые предприятия используют для автономного энергоснабжения, выступили против планов Минэнерго запретить заводам владеть энергоустановками мощнее 5 мегаватт только для собственного потребления. Об этом со ссылкой на письмо Ассоциации малой энергетики в контрольное управление президента пишет «Коммерсантъ».

В обращении говорится, что с помощью таких установок (в настоящее время верхний предел мощности составляет 25 мегаватт) бизнес получает дешевую энергию. Требование сократить потолок по блок-станциям в пять раз увеличит их расходы.

Ведомство собирается добиться, чтобы энергия со всех установок мощностью более 5 мегаватт поступала в общую сеть, где тарифы выше. Таким образом, считают чиновники, будут созданы недискриминационные подходы при распределении между потребителями электроэнергии обязательных надбавок и механизмов, а также стоимости услуг по передаче.

Представитель Минэнерго утверждает, что совокупные затраты потребителей электроэнергии не вырастут, но у одних предприятий платежи сократятся, а у других вырастут. Дело в том, что крупные предприятия со своей генерацией получают субсидии через энергетический рынок, но избегают обязательных платежей, которые вынуждены платить мелкие и средние потребители.

Между тем в Ассоциации малой энергетики уверены, что идеи ведомства усилят стимулы перехода потребителей на автономное электроснабжение, что в перспективе означает децентрализацию и распад энергосистемы.

Суммарная дополнительная нагрузка на потребителей, по оценкам профильного объединения, достигнет в случае принятия инициативы 70-96 миллиардов рублей. Из них за услуги, которые фактически не оказываются, придется доплатить порядка 32 миллиардов рублей. Такая ситуация приведет к закрытию малой генерации и дефициту энергомощности, а значит, и строительству крупных ТЭС. Последний вариант чреват негативными технологическими, экологическими и социальными последствиями.

Ранее сообщалось, что стоимость модернизации крупнейшей на Дальнем Востоке Приморской ГРЭС за три года выросла почти в два раза, до 50,4 миллиарда рублей. При этом на предприятии фиксируют отставание по срокам на трех из девяти энергоблоков.