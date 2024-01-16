Ремонт крупнейшей в российском регионе ГРЭС после срыва сроков взлетел в цене

«Ъ»: модернизация крупнейшей на Дальнем Востоке ГРЭС подорожала в два раза

Стоимость модернизации Приморской ГРЭС, крупнейшей на Дальнем Востоке, взлетела в цене за три года почти в два раза, до 50,4 миллиарда рублей. При этом на предприятии уже фиксируют отставание по срокам на трех из девяти энергоблоков, пишет «Коммерсантъ».

Директор по развитию активов Сибирской генерирующей компании (СГК, входит в СУЭК и управляет ГРЭС) Игорь Сорокин, объяснил, что причинами увеличения расходов стали инфляция и рост стоимости отечественного оборудования, который заметно больше, чем динамика потребительских цен. Также компания пошла на увеличение объемов работ.

Ремонт всех девяти энергоблоков в соответствии с планом необходимо завершить к лету 2026 года. По состоянию на 15 января работали шесть блоков, среди них нет пятого, который должны были запустить в сентябре. Ситуация, как отмечают в Минэнерго, чревата нарушением надежного энергоснабжения потребителей Приморского края и функционирования энергосистемы Востока в целом.

В ведомстве хотят разработать дополнительные механизмы стимулирования сроков начала поставки электроэнергии, например ввести штрафы. Вместе с тем в «Сообществе потребителей энергии» (объединяет промышленных потребителей) отмечают, что в основном за модернизацию заплатит бизнес, а владелец станции на практике не несет ответственности ни за срыв сроков, ни за достижение цели проекта, то есть рост надежности и уровня выработки.

В июне прошлого года США запретили своим компаниям обслуживать газовые и паровые турбины на российских ТЭС производства американской GE, в том числе поставлять комплектующие для ремонта. В общей сложности на западных турбинах генерируется 9 процентов мощности Единой энергосистемы России, а оборудование GE используют на мощных ГРЭС и небольших городских ТЭС.