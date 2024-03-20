Российская авиакомпания пригрозила стюардессам увольнением за продажу униформы

«Авиаторщина»: Nordwind пригрозила стюардессам из-за продажи униформы в сети

Российская авиакомпания Nordwind пригрозила стюардессам увольнением за продажу рабочей униформы в сети. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Руководство службы бортпроводников перевозчика посчитало, что такое поведение порочит как самих бортпроводников, так и всю компанию. Сотрудников предупредили, что продажа формы является грубейшим нарушением должностной инструкции и может повлечь за собой даже расторжение договора.

Ранее стало известно, что авария, произошедшая с самолетом чилийской авиакомпании Latam Airlines, могла быть вызвана ошибкой стюардессы. ЧП произошло не из-за технической неисправности Boeing 787-9 Dreamliner, а из-за того, что стюардесса во время подачи еды случайно нажала переключатель в кресле пилота, подтолкнув его вперед к панели управления.

