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10:27, 20 марта 2024Путешествия

Российская авиакомпания пригрозила стюардессам увольнением за продажу униформы

«Авиаторщина»: Nordwind пригрозила стюардессам из-за продажи униформы в сети

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Российская авиакомпания Nordwind пригрозила стюардессам увольнением за продажу рабочей униформы в сети. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Руководство службы бортпроводников перевозчика посчитало, что такое поведение порочит как самих бортпроводников, так и всю компанию. Сотрудников предупредили, что продажа формы является грубейшим нарушением должностной инструкции и может повлечь за собой даже расторжение договора.

Ранее стало известно, что авария, произошедшая с самолетом чилийской авиакомпании Latam Airlines, могла быть вызвана ошибкой стюардессы. ЧП произошло не из-за технической неисправности Boeing 787-9 Dreamliner, а из-за того, что стюардесса во время подачи еды случайно нажала переключатель в кресле пилота, подтолкнув его вперед к панели управления.

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      Зарина Дзагоева
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