Стюардесса нажала переключатель в кресле пилота и едва не вызвала падение Boeing

WSJ: авария с самолетом Latam Airlines могла быть вызвана ошибкой стюардессы

Авария, произошедшая с самолетом чилийской авиакомпании Latam Airlines, могла быть вызвана ошибкой стюардессы. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванных представителей авиаотрасли США, знакомых с предварительными результатами расследования инцидента.

По данным источника, ЧП произошло не из-за технической неисправности Boeing 787-9 Dreamliner, а из-за того, что стюардесса во время подачи еды случайно нажала переключатель в кресле пилота, подтолкнув его вперед к панели управления. После этого нос самолета опустился, что едва не вызвало его падение. В конце концов пилот восстановил управление и благополучно посадил воздушное судно.

Как пишет WSJ, переключатель оборудован крышкой и не предназначен для использования, когда кто-то находится в кресле.

11 марта летевший из Сиднея в Окленд самолет Latam Airlines начал сильно трястись и падать. В результате инцидента пострадали около 50 человек. По словам одного из пассажиров, люди «вылетали со своих мест, летали по проходам и ударялись о верхнюю часть самолета».